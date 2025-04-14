Последствия удара по Суммах: количество раненых увеличилось

Последствия удара по Сумам 13 апреля

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В результате ракетной атаки россиян на Сумы утром воскресенья, 13 апреля, десятки человек погибли, более сотни — получили ранения.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Сумщины Олег Стрелка в комментарии «Суспільному».

По словам Стрелки, по состоянию на утро 14 апреля уже известно о 119 раненых людях.

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Сейчас идет разбор завалов. Спасатели планируют в течение дня завершить демонтажные работы на месте поврежденного здания Сумского государственного университета.

Напомним, в Вербное воскресенье РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы как раз тогда, когда люди выходили из церкви с ветвями вербы. В результате атаки погибли более 30 человек, в том числе двое детей.