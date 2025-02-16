Последствия удара российского дрона по ЧАЭС: что происходит на объекте

В настоящее время дозы не превышены.

По состоянию на утро 16 февраля работы по ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС продолжаются. Уровень радиации на объекте не изменился.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Выполняется наблюдение за наружной обшивкой Арки НБК. Задействовано 6 работников и 2 единицы техники ГСЧС.

"Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Это также подтвердили и эксперты МАГАТЭ, которые осмотрели повреждения и осуществили собственные измерения. Радиационная ситуация находится под контролем", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью беспилотник РФ ударил по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. При повреждении саркофага есть угроза значительного повышения радиационного фона, и только в Украине.

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