Последствия ударов по Одесчине: со светом, теплом и водой

Все населенные пункты Одесской области уже с теплом и водоснабжением. Большая часть региона — с электричеством.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

Он добавляет, что аварийные бригады работают над восстановлением света около 30 тысяч абонентов в двух районах Одессы и области.

«Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в каждый дом», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Все из-за продолжительного нарушения нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области. Предпринимателей призывают использовать освещение минимально.

Кроме того, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов. «Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, питающих объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения», — сообщил Кипер.