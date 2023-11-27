Последствия урагана: Зеленский сообщил количество погибших во время непогоды в Украине

В настоящее время эпицентр циклона перемещается в северные области.

В Одесской области количество погибших из-за непогоды возросло до 5 человек. По меньшей мере, 19 человек пострадали.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 27 ноября.

"К сожалению, по состоянию на данный момент есть погибшие. Больше всего – в Одесской области, пять человек. Мои соболезнования родным и близким", – рассказал президент.

По его информации, по меньшей мере 19 человек пострадали.

"Всем оказана необходимая помощь. И на государственном, и на региональном уровнях оперативные штабы будут работать, пока не возобновится нормальная ситуация", – добавил он.

Со ссылкой на отчеты по ситуации в наших регионах, где есть последствия непогоды, Зеленский сообщил об обесточении почти 1500 населенных пунктов в 17 областях.

"Повсюду работают энергетики – над возобновлением поставок. Как только это будет возможно, каждый город, каждое село получит электричество. Сейчас только со стороны ГСЧС Украины работают круглосуточно сотни людей, сотни единиц техники", – добавил Зеленский.

Между тем, как сайт ТСН.ua сообщал ранее, из-за снегопадов, сильного ветра и гололедицы в Одесской области спасатели помогли добраться до домов уже 1927 людям, из них спасли 138 детей.

По прогнозам синоптиков, на Украину надвигается новый циклон. Он охватит большую территорию страны, но осадки будут различной фазы.

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