Последствия вражеской атаки на Запорожье: количество раненых и погибших увеличилось

В результате атаки россиян на Запорожье вечером пятницы, 21 марта, по меньшей мере два человека погибли. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Погибшей в результате вражеской атаки женщине было всего 20 лет. Число раненых увеличилось до 8 человек", — написал Федоров.

О втором погибшем человеке стало известно в 23:15. Но подробности относительно его личности пока не известны.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что оккупанты активизировались на Запорожском направлении именно сейчас. По его мнению, это связано с продвижением переговорного процесса и вниманием к вопросу контроля над ЗАЭС.

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