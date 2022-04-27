Послевоенное восстановление: Зеленский поговорил об обеспечении жильем на заседании Конгресса местных властей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 27 апреля на заседании Конгресса местных и региональных властей обсудили вопросы послевоенного восстановления государства. В частности, речь шла об восстановлении и выкупе готового жилья – не только для тех, кто его потерял в войне.

Зеленский подчеркнул, что от местных властей ожидает конкретных запросов и предложений.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

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"Сегодня состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Первое заседание за время войны, полномасштабной войны. Обсудили комплекс вопросов, в частности, восстановление нашего государства. Уже прорабатываем все детали, чтобы проект послевоенного восстановления реализовался быстро, максимально эффективно", — рассказал президент.

Он подчеркнул, что от местных властей ожидаются конкретные запросы и предложения, "чтобы мы могли говорить предметно с нашими партнерами, с Европейским Союзом, с международными донорами". Громады должны предоставить всю информацию о разрушенном жилье, всех поврежденных объектах.

"Обсудили, как и в какой последовательности строить, как организовать выкуп готового жилья. Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить устаревшие проблемы, которые есть с жилыми очередями и тому подобное. Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем", – рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что на Конгрессе заслушали доклады о скорейшем обеспечении жильем переселенцев, о взаимодействии между центральной и местной властью во временно оккупированных громадах.

Обсудили также вопросы развития территориальной обороны и координацию между местными властями и правоохранителями.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 63-го дня войны

Напомним, 19 апреля Зеленский сообщил о разработке комплексного плана, предусматривающего восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины.

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