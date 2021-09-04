Послевоенные номера и оригинальные детали: под Киевом в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны (фото)

Послевоенные номера и оригинальные детали: под Киевом в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны (фото)

На "немце" почти 70 лет никто не ездил. Однако он все еще на ходу.

В Ирпене Киевской области обнаружили раритетный немецкий автомобиль Opel P4. Транспортное средство почти 70 лет стоял в деревянном сарае.

Об этом пишет издание "ТопЖыр".

"Немец" стоял без дела с 1953 года. В Украину автомобиль завезли из Ленинградской области, куда он, в свою очередь, попал из Германии в качестве трофея. На Opel'i даже остались первые послевоенные номера, выдавались которые еще в 1946—1959 годах.

"Opel был выпущен в 1935 году. Его ценность — состояние. Машина едва ли не на 100% комплектная. Мало того, она сохранила практически большую часть родных оригинальных деталей и агрегатов — двигатель, КПП, ходовую. Кузов, судя по фото, тоже "живой". Ну, и самое впечатляющее — несмотря на возраст и нелегкую судьбу — автомобиль находится на ходу", — отметили авторы публикации.

В издании также добавили, что автомобиль выпускался в 1934—1937 годах. Тираж этой модели составил 66 тысяч экземпляров.

Напомним, что Днепру на День Независимости подарили редкую коллекцию марок. На них изображена история нашей страны за последнее 120 лет.

Тест-драйв автомобильного легендарного раритета

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