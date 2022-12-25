Послом Украины в Болгарии стала специалист по сексологии и драгоценным украшениям без дипопыта – СМИ

Новый посол в Болгарии не связана с МИДом.

Олесю Илащук, которая является специалистом по сексологии и драгоценным украшениям и не работала ни в дипломатии, ни на государственных должностях, президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на несколько источников в дипкорпусе.

Указ о назначении Илащук президент Зеленский подписал 23 декабря. Она уже приняла участие в общем совещании послов Украины 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.

"Назначить Илащук Олесю Константиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария", – говорится в тексте указа №880/2022.

Как отмечают источники, Олеся Илащук раньше не имела опыта работы в качестве специалиста-международника.

Биография ее пока не обнародована, однако отдельные детали она раскрыла в профилях Facebook, не имеющих официальной отметки верификации. Там размещены личные фото и другая информация о Илащук.

"Один из них пока долго не обновляется; в нем Илащук позиционируется как специалист по вопросам обработки драгоценных камней. Профиль утверждает, что она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов – авторитетной организации, не являющейся университетом или образовательным центром, однако все же оказывает определенные образовательные услуги", – отмечают СМИ.

В другом профиле, который активно обновлялся до последнего времени, Илащук уже указана как "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант".

"Исходя из публичной активности будущей представительницы Украины в государстве-члене ЕС и НАТО, она до последнего времени занималась вопросами гештальт-терапии и сексологии", – отмечает источник.

Добавим, что 25 декабря вечером этот профиль был заблокирован.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский приказом от 23 декабря 2022 назначил новых послов в Латвийской Республике и Королевстве Бахрейн.

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