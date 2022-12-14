Послы США и Британии отреагировали на атаки дронами по Киеву: "Еще больше помощи уже в пути"

Иностранные дипломаты отреагировали на атаку иранскими беспилотниками на Киевщину, которая произошла утром 14 декабря. В частности, политики подчеркивают поддержку Украины.

Прокомментировали атаку РФ госпожа США Бриджит Бринк и госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Бриджит Бринк, в частности, отметила, что в Украину едет еще больше помощи от партнеров.

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути", – написала она в своем Twitter.

Мелинда Симмонс подчеркнула, что Киев очнулся от взрывов. По ее словам, она держалась вдали от окон и сидела во время атаки в коридоре.

"Я сидела в коридоре без окон и медленно повторял глаголы движения. Тогда я ненавидела их учить. Кто знал, какими полезными декомпрессионными упражнениями они могут быть", — высказалась дипломат.

Атака на Киевщину

Утром 14 декабря Киевскую область атаковали российские беспилотники, но "прилетов" нет. Силам ПВО удалось уничтожить 13 Shahed-136.

В результате атаки в Шевченковском районе столицы четыре жилых дома были повреждены. Также обломки от сбитого дрона упали на одно админздание.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников и призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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