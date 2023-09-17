Посля возвращения из-за границы уклонистов будут ждать юридические проблемы — Подоляк

Советник Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что граждане Украины, скрывающиеся от войны за границей, столкнутся с "юридическими проблемами" по возвращении домой.

Об этом он говорил во время эфира с российской оппозиционеркой и публицисткой Юлией Латыниной.

По его словам, в отношении беглецов, которые приобрели фиктивные справки и выехали за границу, будут судебные решения, поскольку такой документ является проявлением коррупционного действия.

"На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это отменили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом", — отметил Михаил Подоляк.

В то же время он признал сложность юридической процедуры экстрадиции уклонистов из стран Запада, где считают, что человек имеет право бояться воевать, поэтому считает, что таким образом на массовое возвращение этих людей надеяться не стоит.

“Но будут реестры людей, которые получали фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину, будут идти юридические процедуры. Если они добровольно сейчас не возвращаются, то когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы — будут выясняться основания, на которых они покинули страну и т.д.”, — подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил о юридических основаниях, позволяющих вернуть из-за границы выехавших из Украины военнообязанных мужчин, купив справки у коррумпированных чиновников военно -врачебной комиссии (ВВК).

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