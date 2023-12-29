Посмеялась над уклонистами и дала совет тем, кто боится мобилизации: еще один "перл" от экс-помощницы Залужного (видео)

28 декабря внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, не являющаяся кадровым офицером и отвечающая за награждение Героев, со смехом рассказала, как мужчины пытаются покалечить себя, чтобы не попасть в армию.

Об этом она сообщила в интервью ISLND.TV.

"Главное, чтобы никто не суициднулся, чтобы не попасть в армию... Иногда отстреливают себе ногу, пальцы отрезают... Бывают разные ситуации", — сказала она.

Помощница Залужного рассказала о том, как пытаются "откосить" от армии

Также Мартынюк шокировала следующим заявлением — если есть крутой бизнес, возможно тебя не мобилизуют.

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"Кого бы, кстати, я оставляла и не мобилизовывала — это тех людей, которые действительно очень мощно поднимают экономику и очень мощно помогают армии... Если мы этот бизнес заведем на войну, то у нас прекратится помощь армии", — прокомментировала она. .

“К сожалению, сейчас государство и Министерство обороны не справляются все равно с обеспечением... Поэтому тех людей, которые донатят масштабно — у них, возможно, могла быть какая-то квота от того, чтобы они шли воевать. Но это те, которые прямиком на миллионы закупают тех же дронов…”, — добавила Мартынюк.

Вдобавок она еще и дала такую подсказку: донатьте очень многое, если у вас крутой бизнес, и вас, возможно, не мобилизуют. "Я считаю, что это было бы правильно", — добавила экспомощница Залужного.

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