Посмотрела в телефон и ступила на рельсы: под Харьковом поезд насмерть сбил студентку (видео +18)

В обстоятельствах гибели девушки разбираются правоохранители.
В поселке Песочин Харьковской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку.
Видео инцидента впоследствии попало в социальные сети.
На ролике видно, как на железнодорожном переезде девушка пропустила один поезд, однако когда ступила на рельсы, ее сбил проезжающий мимо второй состав.
Отметим, что рельсы она переходила с мобильным телефоном в руках. Возможно, из-за общего шума на переезде она не услышала, что едет еще один поезд. В результате чего машинист не успел затормозить и на полной скорости сбил девушку. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.
В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в городе Смела Черкасской области поезд сбил девятиклассницу. Девочка переходила пути в наушниках и не услышала предупредительных сигналов.