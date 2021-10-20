Посмотрела в телефон и ступила на рельсы: под Харьковом поезд насмерть сбил студентку (видео +18)

Посмотрела в телефон и ступила на рельсы: под Харьковом поезд насмерть сбил студентку (видео +18)

В обстоятельствах гибели девушки разбираются правоохранители.

В поселке Песочин Харьковской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку.

Видео инцидента впоследствии попало в социальные сети.

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На ролике видно, как на железнодорожном переезде девушка пропустила один поезд, однако когда ступила на рельсы, ее сбил проезжающий мимо второй состав.

Отметим, что рельсы она переходила с мобильным телефоном в руках. Возможно, из-за общего шума на переезде она не услышала, что едет еще один поезд. В результате чего машинист не успел затормозить и на полной скорости сбил девушку. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в городе Смела Черкасской области поезд сбил девятиклассницу. Девочка переходила пути в наушниках и не услышала предупредительных сигналов.

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