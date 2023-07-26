"Посмотрите, кто погиб": в Facebook распространяют опасную ссылку

Полиция предупредила украинцев об опасности.
В соцсети Facebook мошенники распространяют опасную ссылку на информацию о "гибели в ДТП" знакомых. В полиции призывают ни в коем случае не открывать его.
Об этом сообщает МВД.
По данным полиции, сейчас в социальной сети Facebook все чаще распространяют опасный спам с сообщением типа: "Посмотрите, кто погиб в ДТП". Правоохранители призывают не реагировать на эту ссылку, поскольку она может считать конфиденциальные данные.
Советы от МВД, что делать, если наткнулись на спам:
- Не переходите на сомнительные ссылки и блокируйте распространяющего спам.
- Никому не сообщайте свои банковские данные.
- Используйте пароли для защиты данных.
- Скачайте приложения с официальных сайтов.
- Установите антивирус и обновляйте операционную систему.
- Защитите свой финансовый номер: запретите удаленный перевыпуск SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание.
Напомним, в Тернополе в одном из хостелов полицейские задержали злоумышленника, который мошенническим способом завладел более 3,5 млн гривен.
Читайте также:
- Мобилизация по-винницки: мужчину, которого мать кормит с ложки, сочли годным к службе (видео)
- В трех областях задержали чиновников военкоматов – организовали схемы уклонения от призыва
- В Тернопольской области сильный град и ливни повредили крыши домов и автомобили — фото