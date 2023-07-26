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"Посмотрите, кто погиб": в Facebook распространяют опасную ссылку

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2934
Время на прочтение
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"Посмотрите, кто погиб": в Facebook распространяют опасную ссылку

Социальные сети / Фото: pixabay.com

Полиция предупредила украинцев об опасности.

В соцсети Facebook мошенники распространяют опасную ссылку на информацию о "гибели в ДТП" знакомых. В полиции призывают ни в коем случае не открывать его.

Об этом сообщает МВД.

По данным полиции, сейчас в социальной сети Facebook все чаще распространяют опасный спам с сообщением типа: "Посмотрите, кто погиб в ДТП". Правоохранители призывают не реагировать на эту ссылку, поскольку она может считать конфиденциальные данные.

Ссылка, которую распространяют мошенники / © МВД
Ссылка, которую распространяют мошенники / Фото: МВД

Советы от МВД, что делать, если наткнулись на спам:

  • Не переходите на сомнительные ссылки и блокируйте распространяющего спам.
  • Никому не сообщайте свои банковские данные.
  • Используйте пароли для защиты данных.
  • Скачайте приложения с официальных сайтов.
  • Установите антивирус и обновляйте операционную систему.
  • Защитите свой финансовый номер: запретите удаленный перевыпуск SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание.

Напомним, в Тернополе в одном из хостелов полицейские задержали злоумышленника, который мошенническим способом завладел более 3,5 млн гривен.

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Дата публикации
Просмотры
2934
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