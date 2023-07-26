"Посмотрите, кто погиб": в Facebook распространяют опасную ссылку

В соцсети Facebook мошенники распространяют опасную ссылку на информацию о "гибели в ДТП" знакомых. В полиции призывают ни в коем случае не открывать его.

Об этом сообщает МВД.

По данным полиции, сейчас в социальной сети Facebook все чаще распространяют опасный спам с сообщением типа: "Посмотрите, кто погиб в ДТП". Правоохранители призывают не реагировать на эту ссылку, поскольку она может считать конфиденциальные данные.

Ссылка, которую распространяют мошенники / Фото: МВД

Советы от МВД, что делать, если наткнулись на спам:

Не переходите на сомнительные ссылки и блокируйте распространяющего спам.

Никому не сообщайте свои банковские данные.

Используйте пароли для защиты данных.

Скачайте приложения с официальных сайтов.

Установите антивирус и обновляйте операционную систему.

Защитите свой финансовый номер: запретите удаленный перевыпуск SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание.

Напомним, в Тернополе в одном из хостелов полицейские задержали злоумышленника, который мошенническим способом завладел более 3,5 млн гривен.

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