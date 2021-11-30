Пособие на погребение пенсионера: размер пособия, как получить, когда могут отказать в выплате

Пособие на погребение пенсионера: размер пособия, как получить, когда могут отказать в выплате

Пособие на погребение пенсионера — денежная выплата лицу, похоронившему пенсионера за свой счет. Ее можно получить после захоронения. В каких случаях могут отказать в выплате и что делать, разбирался ТСН.ua.

Пособие на погребение пенсионера, размер которого в 2021 году составляет сумму двухмесячной пенсии умершего, выплачивается единовременно лицу, совершившему погребение.

При этом возраст человека (некоторым лицам пенсионный возраст сокращают на 5-10 лет: например, при тяжелых или вредных условиях работы) и вид пенсии (пенсия по инвалидности, пенсия за выслугу лет работникам образования, пенсия социального обеспечения и т.п.), которую получал умерший, не имеет значения.

Если пенсионер получал пенсию в соответствии со статьей 61 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", размер пособия на погребение увеличивается до трехмесячной пенсии (но не менее пятикратного размера прожиточного минимума).

Выплата пособия осуществляется исключительно через банковские учреждения.

Когда могут отказать в выплате пособия на погребение пенсионера

Только в том случае, когда в поданных в орган Пенсионного фонда документах была обнаружена ошибка в написании фамилии, имени или отчества умершего. Эта информация должна полностью совпадать с хранимой в базе данных и копиями документов по пенсионному делу.

Также пособие на погребение пенсионера не выплачивается, если умершего хоронили за государственные средства.

Что делать, если вам отказали в помощи на похороны пенсионера

Для получения денежной помощи лицо, за собственные средства похоронившее умершего, должно предоставить в Пенсионный фонд свидетельство о смерти, в котором уже исправлена ​​ошибка или по решению суда.

Порядок выплаты пособия на погребение пенсионера: какие документы нужны

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Заявление о выплате. Образец заявления о выплате пособия можно загрузить и распечатать по этой ссылке. Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Справка о смерти, которую обычно выдает врач или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти. Свидетельство о смерти или ином документе, подтверждающем факт смерти. Получить его можно в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния.

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