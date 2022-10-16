Пособие по беременности и родам 2022 года: выплаты выросли

Пособие по беременности и родам выплачивается и во время действия военного положения. В 2022 году ее размер вырос. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

По данным Фонда социального страхования Украины, с начала 2022 года к ним обратилось около 80 тысяч женщин для получения пособия по беременности и родам. Даже во время действия военного положения финансирование этих выплат продолжается.

Также в Фонде отметили, что размер пособия по беременности и родам также возрос. В настоящее время средняя декретная помощь составляет 49,5 тысячи гривен (данные на август 2022 года). А это на 4,6 тысячи больше, чем в то же время в прошлом году.

Пособие по беременности и родам финансируется Фондом социального страхования Украины и выплачивается в полном объеме одним платежом застрахованному лицу. Выплаты производятся на основании листка нетрудоспособности, который подписывается на 30 неделе беременности.

Размер декретной помощи исчисляется следующим образом : сумму среднедневной заработной платы нужно умножить на количество дней фактического пребывания женщины в отпуске по беременности и родам. Обычно такой отпуск длится 126 календарных дней. Из них 70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов. Однако если роды преждевременные, многоплодные или во время родов возникают осложнения, к основному листку нетрудоспособности дополнительно выписывается еще один продолжительностью 14 календарных дней. Они также подлежат оплате.

Напомним, что пособие по беременности и родам на 100% компенсирует утраченный женщиной доход (заработную плату) независимо от продолжительности ее страхового стажа. Однако если женщина в течение 1 года перед наступлением страхового случая имеет стаж менее полугода, размер пособия рассчитывается по-другому. Здесь учитывается начисленная заработная плата (доход), с которой уплачивались страховые взносы. Но не больше размера пособия, исчисленного из двухкратного размера минимального размера зарплаты.