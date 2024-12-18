"Пособничество государству-агрессору": появились подробности задержания главы КРАИЛ

Из-за действий главы КРАИЛ представители связанной с РФ коммерческой структуры получили лицензию по организации азартных игр в Интернете и способствовали государству-агрессору.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудного за вероятное пособничество государству-агрессору через связи с онлайн-казино, владельцами которых являются граждане России.

Об этом говорится в сообщении ОГ в Сети.

В Офисе генпрокурора проинформировали о подробностях дела, в котором был задержан Рудный.

"В рамках расследования в уголовном производстве по факту незаконного функционирования на территории Украины онлайн-казино, фактическими владельцами которого являются граждане России, задержан глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ)", — говорится в заявлении.

По данным следствия, задержанный в соответствии со своими обязанностями должен был обеспечивать государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. В частности, чиновник должен был не допускать к этой деятельности лиц, связанных с Россией. Однако из-за действий главы КРАИЛ представители связанной с РФ коммерческой структуры получили лицензию по организации азартных игр в Интернете и способствовали государству-агрессору.

"В дальнейшем задержанный, получив информацию от ряда государственных органов о связях коммерческой структуры с государством-агрессором, умышленно не принимал меры по лишению соответствующей лицензии, обеспечивая продолжение деятельности онлайн-казино", – утверждается в заявлении ОГ.

Правоохранители провели обыски в квартирах Рудного, по месту работы и в автомобилях, изъяли флэшки, черновые записи и другие документы, ноутбуки, телефоны, наркотические средства, наличные деньги.

Сейчас решается вопрос об уведомлении фигуранта о подозрении в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в большом размере без цели сбыта. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудного/Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудного/Фото: Офис генпрокурора

В ОГ отметили, что ранее прокуроры сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору пяти лицам – организаторам онлайн-казино, владельцами которых являются граждане РФ. Было арестовано и передано в управление АРМА более 2,6 млрд. грн. на счетах обществ, занимающихся организацией деятельности онлайн-казино.

Напомним, ранее о задержании Рудного сообщили СМИ. КРАИЛ в последнее время находилась под прицелом журналистов и правоохранителей из-за работы в Украине онлайн-казино, которое связывают с РФ.

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