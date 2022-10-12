"Пособрали шаромыг-калек без касок и бронежилетов": боевики "ЛДНР" обсудили мобилизацию в РФ

Боевики "ЛДНР" разочарованы своим руководством.
Боевики террористической организации "ЛДНР" обсудили мобилизацию в России. Они выразили недовольство подкреплением со стороны России. По их словам, мобилизованные в РФ мужчины не умеют воевать и даже не снабжены самой необходимой экипировкой.
Беседу боевиков перехватила разведка, передает ГУР Минобороны Украины.
"Надо было заранее это все сделать, надо было подготавливать, а не то, что они пособрали шаромыг-калек без ничего, блин, без касок, без бронежилетов и погнали, блин. Надо было сразу мобилизацию проводить и у нас и у них. А они дебили, блин", — сказал боевик.
Его товарищ по оружию также высказался за то, что мобилизацию на оккупированных территориях Украины и РФ нужно было провести еще раньше, чтобы преодолеть "переодетых наемников НАТО", якобы воюющих на стороне Украины.
Напомним, российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России "частичную" мобилизацию и подписал соответствующий указ.
В Генштабе ВСУ отметили, что мобилизация и перебрасывание противником резервов не позволяют преодолеть сопротивление защитников и защитниц нашей страны.
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