Дубинки, наручники и металлические клещи: ДБР зафиксировало около 20 фактов пыток жителей Тростянца

В течение недели работы Государственное бюро расследований задокументировало около 20 фактов пыток местного населения российскими оккупантами в Тростянце Сумской области.

В ходе следственных действий правоохранители установили места, где оккупаны страны-агрессора пытали мирных жителей. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови. Работники ДБР также обнаружили растяжки из гранат, остатки вражеских боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Отмечается, что с 20 апреля ДБР документирует и расследует преступления российских военных в Тростянце, который был захвачен врагом. В настоящее время специалисты также установили местонахождение боевых частей армии Российской Федерации, огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи русских военных.

Следователи уже осмотрели 154 улицы города, поврежденные от артиллерийских обстрелов россиян. Речь идет о около 1 тыс. 200 гектарах городской застройки, а это примерно 45% от общей площади Тростянца. Выявлены и зафиксированы повреждения 122 жилых домов, а также больниц.

В рамках уголовных производств продолжается эксгумация тел погибших местных жителей. Кроме того, назначаются судебно-медицинские экспертизы.

Специалисты также проводят аэроразведку: фиксируют объекты осмотра с воздуха и составляют 3D-модели.

Как сообщалось, российские оккупанты грубо нарушают нормы международного права. Они пытают и издеваются над украинскими военнопленными, а спецслужбы РФ еще и это поощряют. Перехваченный разговор убийцы это подтверждает. В частности, он признается, что украинских мужчин и женщин увозят в РФ, чтобы "выбить информацию".

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