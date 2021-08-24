Посол ЕС поздравил Украину с Днем Независимости и процитировал стихотворение Шевченко

Маасикас говорил на украинском языке.
Посол Европейского Союза Матти Маасикас поздравил Украину с 30 годовщиной Независимости.
Видеообращение дипломата появилось на странице ЕС в Украине.
"Я родом из Эстонии и я хорошо понимаю истинное значение независимости, освобождения из сетей империи. Это означает, что народ оставляет негативный опыт позади, восстанавливает свою идентичность и право решать свою судьбу. По словам Тараса Шевченко:" В доме — своя правда, и сила, и воля ". Украинский народ лучше знает, что для него лучше", — подчеркнул Маасикас.
В своем обращении он напомнил о том, что Евросоюз стоял рядом с украинским народом, а Соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году символизировала "политическую волю к дальнейшим преобразований".
Он вспоминает, что с первых дней независимости ЕС стоял бок о бок с Украиной и ее народом, а в 2013 году защиту европейских стремлений украинский стал ключевой движущей силой евромайдан.
Дипломат отмечает, что чрезвычайно большим вызовом для Украины стала незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на Донбассе: "Европейский выбор и европейские стремления Украины полностью признаются Европейским Союзом. Мы поддерживаем стратегические задачи и внешнеполитические приоритеты Украины ... Мы разделяем общие обязательства по укрепление политической ассоциации и экономической интеграции ".
По словам Маасикаса, сейчас Украина стала одним из приоритетных партнеров ЕС и одним из крупнейших получателей финансовой помощи.
Он отметил: "ЕС единодушно в солидарности с Украиной. Вы продолжаете бороться за свою свободу. Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменным".
Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.