Посол ЕС в Украине показал остатки "Искандера", который ударил по зданию Кабмина (фото)

Последствия удар по Кабмину

Реклама

В понедельник, 8 сентября, дипломатический корпус вместе с послом ЕС посетил здание Кабинета Министров в Киеве, которое накануне пострадало от прямого попадания российской ракеты «Искандер». Ракета была направлена непосредственно в центр украинского правительства.

Об этом глава представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова написала в своем Facebook.

Она отметила, что при осмотре остатков здания вместе с премьером и министрами «густой запах дыма до сих пор висел в воздухе», а также показали значительные фрагменты ракеты и обломки кассетного боеприпаса.

Реклама

«Баллистическая ракета „Искандер“, ударив Кабмин, была направлена прямо туда — в сердце правительства Украины», — написала Матернова. Она добавила, что благодаря быстрым действиям спасателей «огонь остановили на трех этажах, прежде чем он мог поглотить все здание».

Обломок боеприпаса

Спасательные службы Украины своевременно локализовали огонь, благодаря чему здание не было полностью разрушено. Во время визита стало известно, что еще три тепловые электростанции получили серьезные повреждения, в частности Трипольский завод, который обеспечивает теплом около трети киевлян.

Последствия атаки на Кабмин

Последствия атаки на Кабмин

Последствия атаки на Кабмин

Посол ЕС подчеркнула, что атака была целенаправленной на критическую инфраструктуру и правительство: «Путин точно знает, что делает… Свидетельство этой экзистенциальной битвы было прямо перед нами». Она призвала союзников «массово усилить давление на Россию и дать Украине то, что нужно для защиты своего неба».

Напомним, ранее мы писали о том, что издание Defense Express сообщало о том, что во время ночной атаки России на Киев 7 сентября в здание Кабинета министров Украины попала крылатая ракета9М727 комплекса «Искандер-К» с боевой частью 450 кг.

Реклама