Посол ЕС в Украине заявила, что военное положение не является карт-бланшем для власти на ограничение прав граждан

Во время войны некоторые ограничения основных прав граждан необходимы при условии, что они временные, оправданные и должным образом разъяснены обществу.

Такое мнение высказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в эксклюзивном комментарии Укринформу.

"В целом в ЕС есть понимание, что в условиях военного положения обязательно имеют место определенные ограничения, в частности комендантский час и другие", – сказала она накануне публикации годового Отчета о расширении ЕС, в котором Еврокомиссия даст оценку, в частности, ситуации с фундаментальными правами человека в Украине.

В то же время, в Евросоюз ожидают, что власть должным образом разъяснит необходимость введения ограничений прав и свобод для граждан. Она заявила, что военное положение нельзя рассматривать как карт-бланш для введения ограничений прав.

"Но я не думаю, что в будущем Отчете обязательно вы увидите какие-то серьезные беспокойства по этому поводу", – заявила Матернова.

Напомним, ранее Катарина Матернова заявила, что грядущая зима в Украине будет тяжелее прошлогодней.

Кроме того, мы ранее информировали, что Еврокомиссия готовит отчет о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС.

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