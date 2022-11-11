Посол Германии отреагировала на освобождение правобережья: "Надеюсь, свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области"

Посол Германии уже собирается в освобожденную Херсонщину в свой отпуск в следующим летом.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отреагировала на освобождение правобережной части Херсонщины. Дипломатка уже собирается в отпуск в Херсон в следующем году.

Об этом она написала в своем Твиттере.

"Еще одна самая долгожданная Победа Вооруженных Сил Украины – освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу на Херсонщине. Весь мир отдает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память погибшим!" – написала она.

Еще одна самая ожидаемая Победа Вооруженных Сил – увольнение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области. Весь мир воздает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!

Херсонский речной порт 2019 г. pic.twitter.com/qf4ToTMTs5 — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 11, 2022

Напомним, посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас прокомментировал возвращение Херсона под украинский флаг. Он подчеркнул, что вместе с украинскими защитниками в только что освобожденный город возвращается и Европа.

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