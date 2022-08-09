Посол Израиля об атаке оккупантов на Умань: "Могут повлечь много жертв среди евреев-паломников"

После сбития российской ракеты вблизи Умани возросла угроза для еврейских паломников, традиционно приехавших в город.

Утром 8 августа во время воздушной тревоги в Уманском районе сработала система противовоздушной обороны. От остатков сбитой ракеты два человека получили ранения. Позже стало известно, что один из госпитализированных скончался в больнице. Вследствие этого существует угроза и гражданам Израиля, которые приехали в город.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Вблизи Умани была сбита российская ракета, нанесшая вред гражданской инфраструктуре. Если такие атаки со стороны России произойдут в месяце Тишрей, они могут повлечь, не дай Бог, много жертв среди евреев, посещающих Умань со всего мира", — написал посол.

Напомним, ранее посол Евгений Корнийчук сообщил, что из-за развязанной Россией войны Украина не сможет принять еврейских паломников на Рош-га-Шана.

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