Посол Китая и глава военного комитета НАТО устроили словесную перепалку из-за войны в Украине

Посол Китая насмешил присутствующих высказываниями о том, что Китай является миротворцем.

Глава Военного комитета НАТО поспорил с послом Китая в Исландии из-за войны в Украине на ежегодной Ассамблее Арктического круга.

Об этом пишет Bloomberg.

Высокопоставленный чиновник НАТО поспорил с китайским дипломатом из-за того, что Китай не осудил российское вторжение в Украину, создав напряжение из-за войны на международной конференции по Арктике.

Чрезвычайно откровенная словесная перепалка между адмиралом Робом Бауэром, главой Военного комитета альянса, и Хе Рулонгом, послом Китая в Исландии, произошла после выступления Бауэра о роли НАТО в регионе на ежегодной Ассамблее полярного круга.

Бауэр, офицер ВМС Нидерландов, сказал, что Китай "не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок". Китайский посол выступил из зала, чтобы бросить вызов Бауэру, сказав: "Адмирал, с должным уважением, ваш язык и замечания преисполнены высокомерия".

На что чиновник чиновника НАТО парировал:

"У меня есть к вам вопрос, поскольку вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Я прав, не правда ли? Да. Так почему тогда Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину?"

Хэ Рулун ответил, что китайский взгляд на "украинский кризис" включает в себя историческую перспективу и миру необходимо "понять первопричину", а также назвал Китай "миротворцем в мире".

Такие слова посла вызвали смех в зале.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН осудила аннексию Россией части восточной Украины во время символического голосования в среду, проголосовав 143 против 5, при этом 35 стран, включая Индию и Китай, воздержались, чтобы одобрить резолюцию, поддерживаемую Западом.

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