Посол Китая поддержал Украину в праве на самоопределение – глава Львовской ОВА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун во встрече с главой Львовской ОВА Максимом Козицким подтвердил готовность Китая помогать Украине.

Подробности встречи Козицкий рассказал в Telegram.

По его словам, во время встречи Фань Сяньжун заверил, что Китай и дальше будет доброй силой для Украины: как в экономическом, так и в политическом плане.

«Господин посол отметил, что Китай уважает тот путь, который избрали украинцы, потому что право на самоопределение – суверенное для каждого народа. Также гость обратил внимание, что сила нашего народа – в единстве», – подчеркнул Козицкий.

Глава Львовщины также выразил надежду, что Китай не отзовется на просьбу российского агрессора помочь в войне против Украины и отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и Украиной.

«КНР поддержала нас на Генеральной Ассамблее ООН. Нынешний Китай является большой силой в мире, на него оглядывается немало стран… Напомню, Китай уже направил в Украину две партии гуманитарной помощи, в ближайшее время ожидается поставка третьей», – заявил он.

Подытоживая встречу, Козицкий отметил, что украинцы, прежде всего, стремятся к миру и готовы сотрудничать с партнерами, которые разделяют их точку зрения.

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