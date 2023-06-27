Посол Китая в ЕС заявил, что Украина имеет право освобождать Крым

Китайские чиновники обычно воздерживаются от прямых ответов на вопросы российской агрессии против Украины.

Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун заявил, что не исключает поддержки Пекином стремления Украины выйти на границы 1001 г. и полностью восстановить свою территориальную целостность.

Об этом он заявил во время интервью, сообщает Al Jazeera.

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Представителя Китая спросили, что Украина стремится вернуть свои территории и поддерживает ли это Пекин, на что он ответил: "Не вижу причин, почему нет".

"Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому когда Китай устанавливал отношения с бывшим Советским Союзом, мы так и договорились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем", – указал Фу.

Издание отмечает, что Фу Цун не первый счет высказывается в поддержку территориальной целостности Украины. В апреле в интервью The New York Times он говорил, что Пекин не собирается признавать за Россию аннексируемые Россией территории.

Другие китайские чиновники обычно воздерживаются от прямых ответов на вопросы российской агрессии против Украины. Однако посол Китая в ЕС заявил, что у Пекина есть четкая позиция по поводу войны в Украине.

"Мы выступаем за мир и считаем, что важно достичь мира как можно быстрее, решив разногласия за столом переговоров", – сказал Фу.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано заявил, что власти Китая держат российского диктатора Владимира Путина под контролем.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Китай больше использовать свое влияние на Россию, чтобы изменить ход войны в Украине.

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