Посол Польши оценил, как повлияет инцидент с падением ракеты на отношения украинцев и поляков

Падение ракеты на территорию польского Пшеводува стало результатом войны, развязаной Россией против Украины, поэтому этот трагический случай не должен сказаться на отношениях Польши и Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"Честно говоря, я не понимаю, почему эта трагедия должна повлиять на польско-украинские отношения. Сразу и президент, и премьер-министр Польши заявили, что убийство двух польских граждан было следствием агрессии России, а именно – массированной ракетной атаки РФ по Украине", — сказал посол.

По его словам, ответственность за гибель двух граждан Польши полностью лежит на Кремле, поэтому никто не задает вопросов и не делает никаких "оговорок" в сторону Украины.

"Я видел некоторые комментарии отдельных экспертов и публицистов в соцсетях по поводу их ожиданий относительно реакции НАТО на эту трагедию. Мне кажется, что это не совсем профессиональные комментарии. Я уверен, что ответ НАТО на агрессию России против Украины беспрецедентен", — сказал Бартош Цихоцкий. .

Падение ракеты в Пшеводуве

15 ноября во время массированной ракеты РФ на энергетические объекты в Украине одна из ракет упала на территорию польского села Пшеводув, расположенного в 5 км от украинской границы. В результате погибли два гражданина Польши, находившиеся на ферме, куда попала ракета.

В Польше предположили, что могла упасть ракета С-300, по которой украинская ПВО пыталась сбить российскую ракету. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ракета не была украинской.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что падение ракеты на территорию Польши не было нападением на страну, а, скорее всего, "несчастным случаем".

Позже польский президент предположил, что на территории Польши из-за войны в Украине могут повториться разного рода несчастные случаи.

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