Посол Швеции заявил, что Украина защищает безопасность всех европейских наций

Швеция поддерживает территориальную целостность Украины.
Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг заявил, что противостоя военной агрессии РФ, Украина защищает безопасность всех европейских наций.
Соответствующее утверждение он озвучил во время первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", сообщает "Укринформ".
"Швеция поддерживает территориальную целостность Украины. Мы убеждены: отвечая на вызовы безопасности, которые перед ней стоят, Украина защищает безопасность всех европейских наций", — высказался дипломат.
Тиберг также отметил, что Украина "заслуживает полной поддержки международных партнеров" и активных украинцев, поскольку находится на важном этапе реформ.
Ранее в ВСУ оценили угрозы возможного полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
В частности, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины сохраняется, однако, действие международных санкций и поддержка Украины международными партнерами по вопросам суверенитета и территориальной целостности существенно снижают реализацию расширения агрессии со стороны РФ.