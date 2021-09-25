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Посол Швеции заявил, что Украина защищает безопасность всех европейских наций

Посол Швеции заявил, что Украина защищает безопасность всех европейских наций

pixabay.com

Швеция поддерживает территориальную целостность Украины.

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг заявил, что противостоя военной агрессии РФ, Украина защищает безопасность всех европейских наций.

Соответствующее утверждение он озвучил во время первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", сообщает "Укринформ".

"Швеция поддерживает территориальную целостность Украины. Мы убеждены: отвечая на вызовы безопасности, которые перед ней стоят, Украина защищает безопасность всех европейских наций", — высказался дипломат.

Тиберг также отметил, что Украина "заслуживает полной поддержки международных партнеров" и активных украинцев, поскольку находится на важном этапе реформ.

Ранее в ВСУ оценили угрозы возможного полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

В частности, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины сохраняется, однако, действие международных санкций и поддержка Украины международными партнерами по вопросам суверенитета и территориальной целостности существенно снижают реализацию расширения агрессии со стороны РФ.

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