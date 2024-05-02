Посол США призвала усилить ПВО Украины после атаки на Одессу

Госпожа посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк заявила о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины, комментируя очередную варварский удар российских оккупантов по Одессе.

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Об этом она написала у себя на странице Х.

Она заявила, что российские захватчики ударили по отделению почты, в результате атаки пострадали 13 человек.

"Еще одна ужасная российская атака на Одессу баллистическими ракетами, в результате которой произошло попадание в состав, откуда рассылают товары по всей Украине, и ранены 13 человек", – отметила Бринк.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия сбросила авиационные бомбы на Харьков, в результате чего погиб и ранен.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе раненый в результате атаки РФ спас жизнь другому пострадавшему.

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