Посол Украины объяснил свой комментарий по поводу "нездорового сарказма" Зеленского

По словам посла, Украина всегда была благодарна Британии за оказанную военную помощь.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил свои слова по поводу "нездорового сарказма". Он уверен, что такая риторика не нужна между двумя дружественными странами.

Об этом говорится в комментарии "Пристайка УП".

Посол отмечает, что министр обороны Британии мог бы не выносить слова в публичное пространство, а лично пообщаться с ним.

"Саркастический комментарий британского министра об Амазоне получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен".

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Он добавил, что и президент Владимир Зеленский и весь украинский народ, использующий британскую технику, всегда благодарят Великобританию.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал замечание Украине, что мол нужно быть благодарнее западным союзникам за оказанную помощь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украина должна выражать больше благодарности за оказанную военную помощь.

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