Посол Украины в Чехии сделал заявление о принудительном возвращении мужчин

В настоящее время в Чехии проживают 253 тысячи мужчин из Украины.

Украинских мужчин призывного возраста за границей не будут возвращать домой принудительно.

Соответствующее заявление сделал посол Украины в Чехии Василий Зварыч в комментарии Радио Свобода.

По его словам, мотивация – это сознание каждого гражданина Украины.

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину – тех, особенно, которые мобилизационного возраста. Мы считаем, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют одну обязанность перед государством – это защита Отечества… Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался вне своей страны", — сказал Зварыч.

Он подчеркнул, что наша задача как государства – создать условия гражданам, желающим защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения.

Отмечается, что в стране постоянно или временно проживают 253 тысяч мужчин из Украины. Среди них, призывного возраста – более 95 тысяч.

Добавим, украинских мужчин призывного возраста силой из Польши не будут возвращать, однако Варшава еще не решила, что с ними делать.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.