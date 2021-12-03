Посол Украины в Германии призвал Олафа Шольца выставить Путину полный "каталог санкций": список требований

Мельник подчеркнул, что пакет санкций следует выставить Путину не позднее 8 декабря сразу после избрания Шольца канцлером.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к будущему канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы тот сразу после избрания на должность выставил президенту России Владимиру Путину полный "каталог санкций", которые должны быть введены в случае российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает портал Bild.

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" Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был настолько высоким, как за эти недели. И хотя Путин "всего лишь" оккупировал Крым и часть восточных территорий страны в 2014 году, на этот раз нашему государству грозит гораздо большая опасность", — сказал BILD посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Посол подчеркнул, что сейчас речь идет о сплошном выживании Украины как независимого государства.

"Путин отказывает нам в праве на существование. Он стремится уничтожить украинскую государственность", – подчеркнул Мельник.

Посол убежден, чтобы предотвратить "роковое вмешательство и гуманитарную катастрофу", Германия должна делать более решительные шаги, чем просто "слова предупреждения из Берлина Путину".

По мнению украинского правительства, нужен "мощный каталог жестких карательных мер и санкций Бундестага", который Шольц должен выставить Путину не позднее 8 декабря сразу после избрания канцлера.

Мельник подчеркнул, что эти меры должны содержать:

полное отстранение России от всех международных организаций;

эмбарго (запрет на ввоз в страну) на весь импорт российского газа, сырой нефти и угля;

полный запрет немецких инвестиций в Россию;

замораживание российских государственных активов за границей, включая банковские счета;

отключение России от системы интернациональных платежных операций SWIFT.

"Только эта явная угроза со стороны нового федерального правительства может заставить Путина опомниться и своевременно предотвратить новую войну среди Европы", — резюмировал Мельник.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции, которых еще не было в прошлом.

В свою очередь представительница Белого дома Джен Псаки добавила, что США без колебаний будут применять ограничения против РФ "в случае необходимости".

В то же время Лавров цинично отреагировал на предупреждение США о "санкциях, которых еще не было", отметив, что "все происходит впервые".

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