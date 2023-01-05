Посол Украины в Германии уверен, что Берлин таки предоставит Киеву танки Leopard 2

Германия ранее отказывалась предоставлять Украине большинство техники, которая сегодня находится на вооружении ВСУ. Таким образом, до ВСУ могут дойти и танки Leopard 2.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что рано или поздно Берлин передаст Киеву боевые танки Leopard 2.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Макеев отметил, что Украина поднимает вопрос о поставках серьезной бронированной техники с первого дня полномасштабной войны. Теперь, по словам посла, надежда на передачу танков подкрепляется работой.

"В марте президент дал задание привезти в Украину оружие. В итоге немцы дали разрешение на то, чтобы отправить в Украину свыше 60 БМП-1, которые принадлежали Германии и находились в Чехии. Мы тогда на переговорах упоминали и о "Леопардах" – то есть скоро пройдет год, как Украина поднимает этот вопрос", — напомнил Макеев.

Он добавил, что немецкая система слишком заскорузла и ее очень сложно изменить.

"Но сейчас происходит то, что федеральный канцлер Олаф Шольц назвал "Zeitenwende" – то есть смена эпох. Изменения эпох не происходят мгновенно, но мы делаем все, чтобы такое изменение ускорить. И я уверен, что "Леопарды" будут. Лучше, чтобы это произошло как можно скорее, но в том, что это будет, я уверен", — сказал посол.

Он отметил, что ранее Германия отказывалась предоставлять Украине большинство техники, которая сегодня находится на вооружении ВСУ, в частности, Panzerhaubitze 2000, Mars, ПВО IRIS-T, "Пумы" и "Мардеры".

"Тогда ответ был "нет", а сейчас мы видим, что большое количество позиций из этого списка нам уже поставляют", — сказал Макеев.

Отметим, Германия еще не приняла решения, предоставлять ли украинским силам боевые танки Leopard 2. ФРГ продолжает переговоры с США и другими партнерами по поставке их Украине. В Берлине говорят, что, мол, ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не поставила боевые танки для Сил обороны.

Однако глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Олафу Шольцу о военной помощи Украине. Она просит последовать примеру Франции, которая передаст ВСУ легкие танки.

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