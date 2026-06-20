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- Украина
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Посол Украины в Варшаве вернул польский орден: что известно о скандале с наградой Зеленского
Василий Боднар вернул Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша» в знак протеста против лишения Владимира Зеленского высшей польской награды.
Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает свою польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша».
Об этом дипломат сообщил в своем обращении в Facebook.
Такой радикальный шаг стал реакцией на решение польской стороны лишить высшей государственной награды Президента Украины Владимира Зеленского. Боднарь назвал это решение «исторически несправедливым».
«Понимая эмоции, царящие в Польше, не могу принять, что Президент Украины, Владимир Зеленский — друг Польши, глава государства, который мужественно защищается от российского агрессора и защищает мир в Европе, лишен высшей польской награды. В условиях войны… это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест по отношению ко всему украинскому народу. В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена», — подчеркнул украинский посол.
«От наших ссор всегда выигрывает Москва»
Несмотря на дипломатический демарш, Василий Боднар подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку миллионов поляков, которые открыли свои дома для украинских беженцев в самое сложное время, и будет ценить эту помощь всегда.
Дипломат добавил, что Киев и Варшава имеют общие интересы безопасности и вместе понимают угрозу со стороны России, однако призвал польскую сторону не поддаваться политической конъюнктуре.
«Помним, что от наших ссор всегда выигрывает враг — Москва. Еще раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения», — подытожил Боднар, выразив убеждение, что мудрость в отношениях двух стран в конце концов победит эмоции.
Польская сторона официально не прокомментировала заявление украинского дипломата.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Решение было принято с согласия Зеленского на присвоение одной из частей ВСУ названия «Героев УПА».
В ответ на это министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что возвращает Республике Польша Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей».