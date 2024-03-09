Посол Великобритании растрогал сеть стихотворением Тараса Шевченко – видео

Сегодня, 9 марта 2024 года, Украина отмечает 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис почтил память великого украинского поэта, продекламировав одно из самых известных его стихотворений.

Видео появилось на официальной странице посольства в Facebook.

Мартин Гаррис зачитал "Реве и стогне Дніпр широкий", а видео было снято в Каневе на берегу Днепра, где похоронен Тарас Шевченко.

"С днем рождения, Тарас Шевченко! Happy birthday, Taras Shevchenko!", — написал Гаррис под видео.

Пользователи сети поблагодарили посла в комментариях за поддержку.

"Респект послу Великобритании! Человеку, который не просто исполняет дипломатические обязанности, а познает и язык Украины и культуру и пытается прочувствовать наш народ и понять, чем помочь, как определить приоритеты сотрудничества с Британией, и даже в направлении поддержки прав людей с инвалидностью во время войны со страной-убийцей. Посол Работает! Благодарность", — написал общественный деятель, председатель Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины Валерий Сушкевич.

Украинцы также благодарили за искренность и прочувствованное и трогательное исполнение.

"Британия разбирается в настоящих ценностях! Великолепное исполнение и все детали (Канев, пейзажи) работают на содержание! Спасибо сердечно за поддержку нашей страны! Невероятное исполнение и метко подобранный контекст", – добавила руководительница курса украинского языка в Нюрнбергском образовательном центре Наталья Иванченко.

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис известен своей любовью к поэзии. В январе этого года во время мероприятия в посольстве Великобритании, посвященного дню рождения великого английского поэта Роберта Бернса, он продекламировал "Заповіт" Шевченко.

Напомним, посол Британии искупался в Днепре на Крещение и обратился к украинцам с речью. Гаррис подчеркнул, что присоединяется ко всем, кто молится за Победу.

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