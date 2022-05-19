Посол Великобритании в Украине в любимой вышиванке поздравила украинцев с праздником: фото

Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поздравила украинцев с Днем вышиванки.

"Мне кажется, что во время российского вторжения, которое так четко нацелено против культуры и истории, а также против территории и народа Украины, День вышиванки становится еще важнее для празднования. Вот и я праздную его в любимой вышиванке. Слава Украине", написала она в Twitter.

Мелинда Симмонс также выложила фото, где она в вышитой сорочке. Поздравления с Днем вышиванки также опубликовали и на странице в Facebook британского посольства в Киеве.

"Сегодня, на #ДеньВышиванки, мы с гордостью носим наши вышиванки в знак нашей полной солидарности с народом Украины! Мы любим вышиванки! #StandWithUkraine", — говорится в поздравлении.

Мне кажется, что во время российского вторжения, которое так четко нацелено против культуры и истории, а также против территории и народа Украины, #ДеньВышиванки становится еще важнее для празднования. Вот и я праздную его в любимой вышиванку. #СлаваУкраина pic.twitter.com/S5SxjTnhxh — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 19, 2022

Стоит отметить, что в третий четверг мая в Украине празднуют День вышиванки: в этом году — это 19 мая.

Также читайте Президент Еврокомиссии поздравила украинцев с Днем вышиванки: фото

Напомним, вышиванка – это не только особый элемент праздничной национальной одежды, но и важная часть культуры украинского народа. Именно поэтому знать о существовании такого события, как День вышиванки, должен каждый украинец. Читайте в материале ТСН.ua, когда эта дата и какая у нее история.

Читайте также: