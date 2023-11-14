Посол Японии прокомментировал давление на Украину по поводу переговоров с Россией

Однако никто не имеет права оказывать давление на Украину по переговорам с РФ. Как и когда участвовать в переговорах, чтобы положить конец этой войне, всегда решать украинское правительство и украинский народ.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

В России не должно быть ложных представлений

Дипломат убежден, что ни в коем случае международное сообщество не должно оказывать давление на Украину. Наше государство готовы продолжать поддерживать столько, сколько нужно. В то же время, продолжает он, если Украина примет решение о том, когда и как начать переговоры, Япония будет его уважать.

"И мы также заботимся о том, чтобы это поняла Россия, чтобы у нее не было никаких заблуждений относительно единства и солидарности между Украиной и партнерами", — подчеркнул посол.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему неуместно употреблять слова "Россия" и "переговоры" в одном предложении. Дипломат привел 7 конкретных примеров за последние 30 лет, когда РФ нарушала договоренности.

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