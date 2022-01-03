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Посольство Белоруссии направило ноту МИД Украины из-за участия белорусов в чествовании Бандеры

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Посольство Белоруссии направило ноту МИД Украины из-за участия белорусов в чествовании Бандеры

УНИАН

В стране 1 января состоялось факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения проводника ОУН.

Посольство Беларуси в Украине направило МИД ноту протеста с осуждением участия белорусских оппозиционеров в марше ко дню рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщила пресс-служба дипучреждения.

Отмечается, что простота выражается "в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины".

Речь идет о факельной ходе в честь 113-летия со дня рождения Степана Бандеры, которая состоялась 1 января в Киеве. Ее назвали "националистическим маршем" В Беларуси заявили, что состоялось мероприятие "при молчаливом попустительстве властей Украины".

Напомним, 1 января 2022-го в Украине состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах, посвященных дню рождения Бандеры. Мероприятия по случаю 113-летия дня рождения Степана Бандеры прошли без нарушений. Участие в них приняли около 3,5 тысячи граждан.

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