Посольство Республики Корея перенесло свое представительство в Черновцы

Посольство Республики Корея перенесло свое представительство в Черновцы

Корея уже направила в Украину гуманитарных грузов более чем на 10 миллионов долларов.

Посольство Республики Корея в Украине перенесло свое представительство из Киева в Черновцы.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

«Верю, что Украина выйдет из этого конфликта гораздо сильнее», – заверил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине и Молдове Ким Хёнг Тэ.

Ким Хёнг Те также сообщил, что Корея уже направила в Украину гуманитарные грузы на более чем 10 миллионов долларов и будет продолжать помогать.

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