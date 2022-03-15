Посольство Республики Корея перенесло свое представительство в Черновцы

Корея уже направила в Украину гуманитарных грузов более чем на 10 миллионов долларов.
Посольство Республики Корея в Украине перенесло свое представительство из Киева в Черновцы.
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.
«Верю, что Украина выйдет из этого конфликта гораздо сильнее», – заверил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине и Молдове Ким Хёнг Тэ.
Ким Хёнг Те также сообщил, что Корея уже направила в Украину гуманитарные грузы на более чем 10 миллионов долларов и будет продолжать помогать.
Напомним, в Южной Корее избрали нового президента: что изменится в политике страны.