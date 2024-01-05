Посольство РФ в Африке пыталось сделать "гениальный вброс" о Зеленском и вилле Геббельса

Россияне пытались сделать "вброс" о том, что президент Зеленский якобы приобрел виллу Геббельса за 8 млн евро.

Посольство России в Южной Африке опубликовало пропагандистское сообщение, в котором утверждает, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса за 8 млн евро.

Центр стратегических коммуникаций (SPRAVDI) опроверг этот фейк.

Отмечается, что первоисточником новости является видео якобы бывшей сотрудницы компании по управлению муниципальной недвижимостью ВІМ Сабин Мелс. Она утверждает, что в октябре 2023 года виллу приобрела оффшорная компания Film Heritage Inc, якобы связанная с Зеленским.

Российский фейк о Зеленском / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Однако, по данным SPRAVDI, Мелс вообще никогда не работала в ВІМ, а сама вилла Богензее – не продана и даже не выставлена на продажу.

"Муниципалитет опасается продавать недвижимость, чтобы она не оказалась в руках ультраправых деятелей", – говорится в сообщении.

В то же время в комментариях под сообщением российской дипмиссии есть множество англоязычных сообщений, в которых называют эту информацию "бессмысленным бредом", а также обвиняют Россию в агрессии против Украины.

Российский фейк о Зеленском / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Отметим, что российские пропагандисты не перестают распространять новые абсурдные фейки. Так, 2 января россияне придумали, что во время массированной ракетной атаки был уничтожен бункер и заместитель Валерия Залужного. Как звали заместителя, конечно, никто не сказал.

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