Посольство США оригинально поздравило Украину с Днем Независимости — видео

С приближением Дня Независимости Украины, украинские и американские работники нашей посольской сообщества спели песню "Мой друг" украинской группы KOZAK SYSTEM в честь дружбы между народом Украины и США. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину — ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание. As Ukrainian Independence Day approaches, Ukrainian and American members of our embassy community got together to perform "Mii Druh [My Friend]" by KOZAK SYSTEM in celebration of the friendship between the people of Ukraine and the United States. The United States stands firmly with Ukraine in support of Ukraine's sovereignty, territorial integrity, democracy, and prosperity.