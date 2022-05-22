Посольство США показало Байдена в виде украинского казака, пишущего письмо "султану"

Президент США в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 млрд долларов.
Посольство Соединенных Штатов проиллюстрировало согласование акта о дополнительной поддержке Украины версией картины украинского художника Ильи Репина, в которой Джо Байден показан писарем среди казаков, пишущих султану ответ на его ультиматум.
Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter
Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в объеме 40 млрд долларов.
Посольство США по этому поводу опубликовало римейк известной картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", в котором среди украинских казаков присутствует американский президент – именно он своей подписью визирует ответ "султану" Владимиру Путину на российские ультиматумы и посягательства на украинские.
"Художественная визуализация Джо Байдена, подписывающего двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины", – говорится в сообщении посольства.
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