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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Посольство США предупредило о возможной воздушной атаке: что известно

Посольство США в Киеве предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке со стороны РФ в ближайшие дни.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Угроза нового воздушного удара РФ

Угроза нового воздушного удара РФ / © ТСН.ua

Посольство США в Киеве получило информацию об угрозе воздушной атаки, которая может произойти в течение следующих нескольких дней.

Об этом передает пресс-служба дипломатического учреждения.

В сообщении сказано, что посольство США в Киеве «получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти никогда в течение следующих нескольких дней».

Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, что в Киеве некоторые вузы перешли на дистанционное обучение 8-9 мая из-за высокой угрозы ударов.

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