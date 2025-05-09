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- Украина
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Посольство США предупредило о возможной воздушной атаке: что известно
Посольство США в Киеве предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке со стороны РФ в ближайшие дни.
Посольство США в Киеве получило информацию об угрозе воздушной атаки, которая может произойти в течение следующих нескольких дней.
Об этом передает пресс-служба дипломатического учреждения.
В сообщении сказано, что посольство США в Киеве «получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти никогда в течение следующих нескольких дней».
Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги.
Напомним, что в Киеве некоторые вузы перешли на дистанционное обучение 8-9 мая из-за высокой угрозы ударов.