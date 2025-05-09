Посольство США предупредило о возможной воздушной атаке: что известно

Угроза нового воздушного удара РФ / © ТСН.ua

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Посольство США в Киеве получило информацию об угрозе воздушной атаки, которая может произойти в течение следующих нескольких дней.

Об этом передает пресс-служба дипломатического учреждения.

В сообщении сказано, что посольство США в Киеве «получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти никогда в течение следующих нескольких дней».

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Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, что в Киеве некоторые вузы перешли на дистанционное обучение 8-9 мая из-за высокой угрозы ударов.