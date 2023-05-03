Посольство США предупреждает о повышенной угрозе ракетных обстрелов: под прицелом Киев и область

Госдеп предупредил американцев в Украине о повышенной угрозе ракетных атак.
Посольство США в Украине опубликовало предупреждения для своих граждан, находящихся в нашем государстве, в частности, в Киеве и Киевской области, о повышенной угрозе ракетных обстрелов.
Об этом информирует пресс-служба дипучреждения.
"В связи с недавним ростом количества ударов по Украине и провокационной риторики со стороны Москвы, Госдепартамент предупреждает граждан США о продолжающейся повышенной угрозе ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области. Посольство США призывает граждан США соблюдать сигналы воздушной тревоги и идти к укрытиям, следовать указаниям местных властей. Призываем! Не поддавайтесь панике, но реагируйте на воздушные тревоги", – говорится в сообщении.
Среди ряда рекомендаций, американцам, в частности, посоветовали иметь план на случай непредвиденных обстоятельств, который не полагается на помощь правительства США.
Напомним, что после взрывов над Кремлем в РФ начали разгонять слухи о ответном ракетном ударе по Киеву этой ночью с применением ядерного оружия.
Радик главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что путинский режим устроил провокацию с беспилотниками, ведь готовит "масштабный террористический акт".
Это мнение поддержал и немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. По его словам, инцидент с беспилотником напоминает взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 1999 году, которые устроила ФСБ и обвинила в этом чеченских повстанцев.
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