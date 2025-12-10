Посольство Украины в Израиле ответило, готовилось ли покушение на Миндича: подробности

Тимур Миндич / © Наші гроші

Посольство Украины в Израиле заявило об отсутствии информации о вероятном покушении на убийство бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта украинского дела «Мидас», ранее выехавшего в Израиль.

Об этом сообщает Общественное.

Также сообщается, что в Киеве сегодня должно было состояться рассмотрение апелляции по мере пресечения бизнесмену — Игорю Коломойскому, по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. Однако заседание было отложено. Коллегия судей объявила о самоотводе, из-за чего рассмотрение жалобы не состоялось.

Напомним, на фигуранта дела «Мидас» Тимура Миндича, который выехал в Израиль перед обысками НАБУ, покушались на убийство. Об этом сообщил бизнесмен Игорь Коломойский в беседе с журналистами в зале суда. По его словам, покушение провалилось, потому что преступники перепутали дома.

Также завтра в Печерском районном суде Киева тоже ожидают громкие заявления Игоря Коломойского. Заседание суда состоится 11 декабря, в 14.00 в помещении Печерского райсуда по ул. Владимирская, 15. Судья А.А. Белоцерковец.