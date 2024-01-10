Посольство Украины в Лондоне призывает мужчин встать на военный учет – подробности

Там также рассказали, можно ли без документов из военкомата оформить паспорт или поручение.

Посольство Украины в Лондоне (Великобритания) призвало украинских мужчин стать на военный учет в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев.

Об этом пишет пресс-служба консульства.

"В соответствии с требованиями Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2022 № 1487 призывники, военнообязанные и резервисты должны, в частности:

— состоять на военном учете в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев – по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

— лично, в семидневный срок со дня прибытия в Соединенное Королевство, прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Великобритании для взятия на военный учет", — говорится в сообщении.

Информация о лицах призывного возраста (18-65 лет), принимаемых на временный консульский учет в посольстве, одновременно вносится в военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением.

В посольстве напоминают, что действующим законодательством не предусмотрены ограничения по предоставлению консульских услуг для мужчин призывного возраста.

"Информация о том, что без документов из военкомата мужчины не могут оформить паспорт/поручение и тому подобное, не соответствует действительности", — отметили в дипведомстве.

Напомним, одна из стран Европы заявила, что будет выдавать Украине мужчин призывного возраста.

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