Посольство Украины в Польше направило ноту из-за смерти уже второго украинского водителя на границе

Посольство Украины в Польше в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Это связано со смертью уже второго украинского водителя на границе.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в Facebook 23 ноября.

"В связи со смертью, к сожалению, уже второго украинского водителя, который управлял украинским грузовым автомобилем, и находился в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска Корчова, Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также Министерству внутренних дел и администрации Польши", — написал он.

Зварыч отметил, что ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей, влечет за собой значительную угрозу безопасности и порядка движения на дорогах общего пользования, а следовательно, согласно нормам закона Республики Польша "О собрании", дает прямые основания для роспуска забастовки представителем органа местного самоуправления, выдавшего разрешение на его проведение.

"Мы призываем польские власти к решительным действиям по разблокированию движения и недопущению, чтобы украинские, польские и иностранные водители грузового автотранспорта простаивали в многокилометровых очередях без надлежащих для этого условий – становились заложниками действий организаторов протеста", — подчеркнул посол.

Зварыч подчеркнул, что каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции, но избранная на этот раз форма, время и продолжительность собрания в сложных погодных условиях создает реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей.

"Именно поэтому очень важно сохранить человеческие жизни, прекратить блокировку движения автотранспортных средств и дать водителям возможность беспрепятственно вернуться домой", — резюмировал он.

Напомним, в Польше на стоянке у пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель. Недалеко от этого КПП продолжается забастовка польских перевозчиков.

Блокада границы с Польшей

Отметим, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. Бастующие требуют вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, действовавшего до полномасштабного вторжения России.

Польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в трех пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин".

Накануне, 22 ноября, стало известно, что польские перевозчики расширяют блокаду на границе с Украиной. С сегодняшнего дня они планируют блокировать еще и пункт пропуска "Медика-Шегини".

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