"Посрамили Путина": Арестович рассказал, кто на самом деле мог придумать фейки о похоронах Залужного и Буданова

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным рассказал об ИПСО о "смерти" руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и гибели Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом идет речь во время беседы Арестовича с Фейгиным.

На вопрос правозащитника Фейгина относительно того, могла ли Украина "вбросить эту историю" с гибелью Буданова и Залужного, это ли неуклюжее ИПСО Москвы, экс-советник ОП ответил: "А когда последний раз российская сторона выглядела "изящно"? Им нужны ситуативные успехи, они не думают далеко, живут по принципу "доживем до понедельника". А наши такие провокации делать на имени начальника Главного управления разведки и главнокомандующего Вооруженными силами во время войны — даже последний идиот не решился бы на такое".

По словам Арестовича, есть люди, в отношении которых ИПСО не производится с использованием их имен. По мнению бывшего советника, больше всего от таких "вбросов" пострадали именно россияне.

"Поэтому просто постегали этих придурков, посрамили Путина, который рассказал, что "Залужный за границей". "Боже, какое кончено" — хорошее украинское изречение. Они поймали сами себя за яйца и ударили молотком", — добавил Арестович.

Тем временем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала работали в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи по самым тяжелым направлениям фронта.

Напомним, в конце весны пропагандисты РФ обнародовали фейки о якобы ранении и гибели Валерия Залужного.

Они утверждали, что Главнокомандующий "получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая", и даже если выживет, то будет "недееспособным". Главком развеял эти слухи и записал видеообращение, в котором видно, что он жив и полон сил.

Глава Кремля Владимир Путин на днях рассказал недавно, что Валерий Залужный якобы находится за границей.

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