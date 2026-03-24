В среду дня дрон РФ влетел в многоэтажку в одном из городов: пострадавшие в тяжелом состоянии (фото)

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 24 марта, в Днепре раздалось несколько мощных взрывов. Российские войска атаковали город. В частности, один БПЛА влетел в жилой дом. Есть много пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг атаковал Днепр. Поврежден 14-этажный дом», — проинформировал чиновник.

Реклама

Последствия атаки

По данным чиновника, в результате атаки БпЛА на двух верхних этажах жилой многоэтажки возникли пожары. В доме повреждены стены, балконы, окна, технический этаж.

Кроме того, в городе в результате российской атаки повреждены восемь многоквартирных домов и два детсада.

Что известно о пострадавших

Сначала глава ОВА сообщил, что ранения получили три человека. Впрочем, впоследствии он уточнил, что количество пострадавших выросло до девяти. Четырех человек госпитализировали.

Состояние двух пострадавших средней тяжести. Впрочем, двое жильцов многоэтажки в тяжелом состоянии. Это 67-летняя женщина и 74-летний мужчина. У них осколочные ранения, рваные раны, черепно-мозговые травмы.

Реклама

Среди пострадавших также полуторагодовалый мальчик. Ребенка также госпитализировали в медучреждение. Состояние мальчика медики оценивают как средней тяжести.

Фото последствий

В свою очередь, местные Телеграмм-каналы публикуют фото поврежденного 14-этажного дома.

Поврежден дом в Днепре. Фото: Днепр Оперативный.

Что известно об атаке на Днепр

В Днепре в 10:02 раздались сирены. В городе фиксировали русские беспилотники. Мониторинговые каналы информируют об угрозе реактивных дронов.

Город находился под российской атакой около часа. В областном центре произошла серия взрывов.

Реклама

Корреспонденты «Общественного» сообщили, что противовоздушная оборона сбила один из дронов. Беспилотник упал в центре города.

Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. В общей сложности, по данным ПС, россияне запустили 426 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 25 ракет и 365 БпЛА разных типов. Зафиксировано попадание шести ракет и 27 дронов на 22 локациях.