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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Посреди дня дроны долетели до запада Украины: где сейчас опасность (карта)

Воздушные силы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Воздушная тревога.

Воздушная

С утра субботы, 7 ноября, в разных регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Посреди дня беспилотники долетели до западных областей.

Что известно об опасности по состоянию на данный момент — читайте в материале ТСН.ua.

После ночного комбинированного удара БпЛА и ракетами россияне запустили волну дронов. Днем угроза распространилась на ряд центральных и западных областей.

В частности, по данным Воздушных сил, реактивный беспилотник из Одесщины двигался в направлении юга Винницкой области. Также БпЛА зафиксировали на юге Хмельницкой области — он летел на север, а дрон из Винницкой области направлялся в Сокирян на Буковине.

Кроме того, реактивные беспилотники двигались в Киев с севера и находились на севере Киевщины курсом на столицу. В частности, военные предупреждали об угрозе Нивок и массива Отрадного.

Карта тревог по состоянию на 15:26 субботы, 7 ноября.

Карта тревог по состоянию на 15:26 субботы, 7 ноября.

Как сообщалось, посреди дня в Киеве произошли взрывы. В 14:03 объявили тревогу «желтого» уровня. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА в направлении столицы.

Напомним, 7 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности, россияне запустили баллистические «Цирконы». Среди 172 запущенных беспилотников — 137 были реактивными.

В частности, РФ ударила по подстанциям, соединяющим Киев с двумя АЭС — Хмельницкой и Ровенской. Повреждение энергетической инфраструктуры произошло также в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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